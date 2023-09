Marelli: “Il calcio d’angolo del gol della Juventus non era da assegnare”

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli ha analizzato gli episodi arbitrali più importanti del match di Serie A tra Juventus e Lecce. Ecco cosa ha detto: "La rete della della Juventus è nata da un calcio d'angolo che non doveva essere assegnato. Sul cross dopo il colpo di testa di Venuti c'è il tocco di Rabiot e l'angolo non doveva essere assegnato. Sulla battuta del corner c'è un tocco con la mano di Rugani che però non poteva essere valutato dal VAR perché avviene in un'azione precedente, prima del rilancio del difensore del Lecce che dà il via a un'altra azione".