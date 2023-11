Marelli: “Arbitro di Juve-Inter? Sarà uno di loro tre”

Intervenuto su Radio Serie A l'ex arbitro Marelli ha spiegato chi potrebbe essere l'arbitro di Juve-Inter : "È un bel rebus , perché secondo me sono in corsa in tre. Il favorito per me è Marco Guida , nel senso che è l’arbitro che potrebbe essere scelto ed è stato un po’ nascosto nelle ultime settimane".

"Simone Sozza? No, troppo presto: per Juve-Inter ci vuole un percorso, secondo me il primo lo farà in Coppa Italia per tanti motivi come è già successo con altri", ha concluso.