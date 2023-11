Mareggini: “La Juventus non fa paura. Mi diverte più la Fiorentina”

Intervistato a Radio FirenzeViola, Gianmatteo Mareggini ha parlato della partita in programma nel weekend di Serie A Fiorentina-Juventus. Ecco le sue parole: "E' bello che la Fiorentina giochi per delle ambizioni importanti. La Fiorentina ha un tipo di gioco per cui subisce molto ma segna tanto. Alla gente piace vincere, il numero di gol presi o fatti è secondario. Le caratteristiche tra le due squadre sono diverse, quando attacchi con più uomini subisci le ripartenze è ovvio ma la Juventus non fa paura come una volta che aveva tanti campioni e facevi fatica a penetrare quel sistema di gioco. Ora non è così, vedo due squadre alla pari, non vedo tutto questo divario".