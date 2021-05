Marchisio: “Tanti ci diranno che abbiamo fallito, ma dovrebbero guardare in casa propria”

Il tweet dell'ex centrocampista bianconero

Anche in una stagione altalenante, la Juventus ha portato a casa due trofei, arrivando a 19 successi totali in questo decennio d'oro iniziato con la conquista dello scudetto nel 2012. Le reti messe a segno da Kulusevski e Chiesa hanno permesso ai bianconeri di superare in finale di Coppa Italia l'Atalanta, data da molti per favorita alla viglia, portando poi a 14 i trionfi totali nella competizione (più di chiunque altro). Una partita dai due volti per la squadra di mister Andrea Pirlo, partita con il freno a mano tirato contro l'intraprendenza degli undici nerazzurri, vicini al gol in almeno un paio di occasioni.