Pirlo: “La Juve ha meritato. Non ho mai avuto problemi con lo spogliatoio. Se mi riconfermerei? Certo”

Il tecnico ha parlato

TORINO - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni della RAI dopo la vittoria della Coppa Italia. Queste le sue parole: "La partita? Una bellissima partita tra 2 grandi squadre ed è stata una finale degna di questo nome. Importante anche avere i nostri tifosi e regalargli una grande soddisfazione. Avevamo voglia di vincere di portare a casa questo trofeo perché era uno obiettivo importante. La Juve ha meritato. Chiesa stava per uscire? Il bello del calcio, volevamo toglierlo ma poi è riuscito a segnare, segnare in una finale non è da tutti e soprattutto essere decisivo. Come mai non siamo partiti forte dal primo tempo? Siamo un po' entrati in difficoltà perché Cuadrado non è riuscito a fare il lavoro che gli avevo chiesto su Gosens. Difficoltà da allenatore? Ce ne sono state tante come l'uscita prematura dalla Champions e il quinto posto in campionato. Questi trofei possono un po' cancellare gli obbiettivi che non abbiamo raggiunto in questa stagione. Se mi riconfermerei? Certo, sono qui per questo e perché amo il calcio. Vorrei continuare perché amo questo club e mi trovo bene con la società, è il mio obiettivo. Se è più difficile guidare la squadra da allenatore che da giocatore? Si perché alcune volte non sentono le indicazioni e non sempre è facile però fa parte del gioco".