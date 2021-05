Chiesa: “La Juve ha esperienza ed ha portato a casa il trofeo. Tifosi? Un premio per tutti”

L'attaccante ha parlato

TORINO - Federico Chiesa, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni della RAI al termine della partita. Queste le sue parole: "Una finale intensissima e dobbiamo dare merito all'Atalanta che ha fatto una grandissima finale, ma la Juve ha esperienza e abbiamo vinto il trofeo. Nel secondo tempo siamo stati meglio fisicamente dell'Atalanta e abbiamo portato a casa il trofeo. Di solito questo è un grande valore che ha l'Atalanta che nel secondo accelera, invece oggi ce l'abbiamo avuto noi e abbiamo portato a casa il trofeo Tifosi? Stasera è un premio per tutti. Buffon? Prima della partita gli ho detto: 'Gigi comunque ne hai vinti di trofei, però ti ricordo che l'hai vinto con mio padre. Stasera vediamo di vincerlo insieme'. Ci siamo riusciti ed è veramente una cosa che non so neanche descrivere, ti fa capire la leggenda che è Gigi Buffon".