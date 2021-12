Marchisio scherza in russo: “In serate come questa…”

Post social dell'ex giocatore della Juventus che ha celebrato la qualificazione della Juventus al primo posto nel girone con un post metà in italiano metà in russo

La Juventus ha raggiunto ieri sera la qualificazione agli ottavi della ChampionsLegue, e dopo il triplice fischio di ieri è anche sicura del primoposto nel girone. I bianconeri hanno infatti fatto il loro vincendo in casa contro il Malmo per 1-0, grazie al gol di Moise Kean, e con il pareggio del Chelsea in casa dello Zenit si sono qualificati per primi, evitando un'urna molto più complicata in sede di sorteggio per il prossimo turno.

Una partita, quella di ieri sera, nella quale la Juventus ha disputato un grande primo tempo per poi mollare nella ripresa, sbagliando molti gol e molte occasioni per andare sul 2-0 e mettere il risultato al sicuro. Poco male, visto il pareggio al 94 raggiunto dallo Zenit, che ha consegnato il primato in mano ai bianconeri.

Juventus prima grazie alla squadra russa quindi, che dopo lo scambio social proprio con la società torinese, è stata ringraziato anche da un doppio ex: Claudio Marchisio, ex giocatore di Juventus e Zenit, ha postato infatti dopo la partita sul suo profilo Instagram, festeggiando e accompagnando la foto della squadra bianconera con una didascalia metà in italiano metà in russo, proprio per ringraziare la squadra che lo vide protagonista dopo l'addio alla Juventus.

