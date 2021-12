Allegri: “Contento per il primo posto ma sono preoccupato per la gara contro il Venezia”

L'allenatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match di Champions che ha permesso ai bianconeri di passare il turno da primi del girone

SULLA PARTITA - "Sono contento dei ragazzi che hanno giocato stasera. De Winter ha giocato una bella partita, bravi anche chi ha giocato poco. Siamo contenti del passaggio del turno, ma sono preoccupato per Venezia perché il secondo tempo non mi è piaciuto. Dobbiamo avere un approccio giusto perché per noi è una partita molto importante quella di Venezia. Volevamo dare pressione in avanti con Bentancur mezzala sinistra in posizione offensiva. Non possiamo avere una percentuale realizzative così bassa".