Kean: “La Juve non teme mai nessuno. Qui mi sento a casa”

L'attaccante bianconero ha parlato al termine del match contro gli svedesi del Malmo

Si è concluso da poco il match di Champions tra Juve e Malmo con il punteggio di 2-0 in favore dei bianconeri. Risultato che sorride alla Vecchia Signora anche in virtù di quanto accaduto in Russia nell'altro confronto delle squadre che compongono il gruppo tra Zenit e Chelsea, con il pareggio dei russi all'ultimo minuto di recupero,, il quale consentirà alla squadra allenata da Allegri di passare come prima nel girone.

SULLA GARA - "E' una grandissima soddisfazione per noi passare il turno, ora questo ci dà motivazione per lavorare di più e arrivare pronti per le finali. Questo è un inizio, un grandissima motivazione per lavorare di più e dare di più per la squadra".