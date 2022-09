Marchisio: “La Juve non riesce a giocare, è preoccupante”

Intervenuto corso del programma Domenica Sportiva, Claudio Marchisio ha parlato della delicata situazione in casa Juve: "Il problema non è la Juve che perde, si può perdere. Tu perdi col Monza senza mai tirare: c’è uno scollamento tra squadra, allenatore e società, si vede dalle dichiarazioni. Con una rosa importante, anche in 10 te la giochi: questa Juve non riesce a giocare, è preoccupante . In passato è capitato di fare settimi posti, non ho mai sentito dire 'è preoccupante', Bonucci lo ha detto".

Chiosa finale sul possibile esonero di Allegri: "Adesso non sono dentro la Juve, mi auguro che risolvano tra loro. Il campionato è a due tappe, non vorrei si aspettasse la pausa per cambiare allenatore. Una situazione molto delicata. Allegri è tornato in un momento con il Covid, tanti costi, arriva con un contratto oneroso che ti vincola, scelte fatti negli anni. Un errore dopo l’altro e ora si vede questo. Da inizio anno la squadra non sta crescendo. Cambiare? Non é semplice, chi puoi inserire adesso in questo contesto?".