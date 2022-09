Juventus, il potenziale esonero di Allegri attraverso i numeri

La separazione tra la Juventus e Allegri è molto più difficile di quello che si pensa. I soldi in ballo per l'esonero sono tanti.

Il dilemma nelle ultime ore è sempre questo: Allegrisì o Allegri no. I partiti sono due, anche se uno stravince sull'altro. Sono rimasti infatti pochi i sostenitori dell'ex allenatore di Milan e Sassuolo, specialmente dopo gli ultimi deludenti risultati. I problemi sono tanti, e dopo quasi un anno e mezzo del secondo mandato allegriano i miglioramenti non si vedono, anzi. In altre circostanze l'esonero sarebbe già stato preso in considerazione da un pezzo, ma le parole di Arrivabene, "Lo paghi tu l'altro", inducono ad un ragionamento più profondo nel mondo Juventus.