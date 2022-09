Juve, qualcosa non va: Di Maria l’emblema della situazione. La squalifica…

Gomitata a un avversario e rosso diretto: follia di Di Maria contro il Monza. L'argentino è l'emblema dei problemi della Juve. Lunga squalifica

redazionejuvenews

Di Maria riceva palla, Izzo va in pressing, l'argentino prende e gli assesta una gomitata in pieno petto. Un gesto folle e sconsiderato che vale l'espulsione diretta per il Fideo. Un episodio singolare che è il simbolo della grave situazione in casa Juve: nell'aria c'è grande nervosismo e anche i campioni commettono gravi errori. Perchè la cosa più grave è che a farsi espellere è stato Angel Di Maria, il campione argentino che sarebbe dovuto essere la guida dei bianconeri. Una cosa del genere ce la saremmo aspettata di più da una testa calda come Kean...

Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è da 3 pieno, senza mezze misure: "Va bene le colpe di Allegri, ma, se un giocatore dell’esperienza di Di Maria si fa espellere così, vuol dire che c’è altro. Un malessere collettivo. Non è chiaro cosa sia venuto a fare, ma per 40’ era stato dannoso. Dov’è Dybala?".

Ora la pausa nazionali, da sempre momento di riflessione. Di Maria si è già scusato con tutti i tifosi bianconeri ma ora avrà a disposizione altre due settimane per ragionarci su. Nei prossimi giorni il Giudice Sportivo rivelerà la durata della squalifica che sarà di minimo due giornate, tre nel caso in cui il giocatore abbia rivolto insulti nei confronti del direttore di gara. Sarà sicuramente out contro Bologna e Milan, ma anche il Derby contro il Torino è a rischio.