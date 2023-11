Marchisio: “La Juventus non riuscirà a stare al passo dell’Inter”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Radio Serie A. Ecco le sue parole sulla lotta Scudetto tra i bianconeri e l'Inter: "Come detto da Massimiliano Allegri, è importante che la Juventus sia rimasta in scia all’Inter e che sia davanti alle altre pretendenti per tornare in Champions League, che è l’obiettivo stagionale dichiarato.