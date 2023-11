Marchegiani: “Lotta Scudetto? Inter favorita. La Juve deve fare mercato”

Il noto opinionista sportiva ha detto la sua sulla battaglia per il primo posto. Ecco le sue parole a Sky Club nel programma in onda ieri

Ospite di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha parlato così della lotta allo Scudetto. "Inter, Juventus, Milan e Napoli sono quattro squadre che hanno una consapevolezza completamente diversa una dall'altra. L'Inter sta facendo benissimo, la Juventus ha trovato la sua chiave e la sta sfruttando bene. Milan e Napoli sono in difficoltà per motivi diversi perché nel Napoli c'è confusione e vedremo come si evolveranno le scelte societarie".