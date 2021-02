Marchisio elogia Buffon: “Congratulazioni amico mio”

Il post dell'ex centrocampista bianconero

redazionejuvenews

Finalmente, dopo i brutti ko contro il Napoli in campionato e il Porto in Champions League, la Juventus è tornata al successo. All'"Allianz Stadium", nel posticipo della quarta giornata di ritorno, i bianconeri se la dovevano vedere contro il Crotone fanalino di coda e in cerca di punti fondamentali per sperare ancora nella permanenza in massima serie. Punti che la squadra di Stroppa dovrà andare a cercare in altre partite, visto che la doppietta nel primo tempo di uno scatenato Cristiano Ronaldo e il gol nella ripresa di Weston McKennie hanno certificato il netto successo della squadra di Andrea Pirlo, ora a quota 45 punti al terzo posto in classifica a meno otto dall'Inter capolista e a meno quattro dal Milan terzo.

A prendersi la scena è stato certamente il numero 7 più famoso del mondo del calcio, che dopo tre partite a secco tra tutte le competizioni è tornato a trovare la via del gol, salendo a quota 18 gol nella classifica dei marcatori e strappando momentaneamente il primo posto in questa classifica a Romelu Lukaku, a segno nel derby vinto dall'Inter domenica scorsa. C'è poi la nota lieta dell'esordio del giovane Nicolò Fagioli, che in soli 20 minuti ha fatto intravedere buone cose. Non va però dimenticato l'ennesimo grande record raggiunto da Gigi Buffon, vero e proprio simbolo di questo club.

Il portierone, sceso in campo in Serie A per la prima volta nel 2021, ha mantenuto inviolata la propria porta dai tentativi avversari, tagliando poi il traguardo delle 654 presenze nel massimo campionato. Il numero 77 della "Vecchia Signora" diventa così anche il giocatore con il maggior numero di apparizioni nei top 5 campionati europei. Un traguardo straordinario, celebrato sui social dall'amico Claudio Marchisio: "Congratulazioni per il traguardo raggiunto e per quello che dimostri ogni volta che scendi in campo amico mio!!!". Una foto che raffigura i due nel giorno dell'addio di Buffon alla Juve (prima del ritorno nel 2019), che ha fatto scappare anche un altro commento all'ex numero 8: "In questo abbraccio voi non sapete cosa ho provato...":