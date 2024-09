Marchionni: "Thiago Motta? La filosofia della Juve non cambia..."

Marchionni ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex calciatore, il suo arrivo non cambierebbe la filosofia bianconera

Intervistato per TJ, Marco Marchionni ha parlato della Juventus del nuovo allenatore Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Mi ha colpito la disponibilità di seguire così tanto l’allenatore da parte dei giocatori, perché fin da subito è stato evidente come la squadra stia seguendo dei principi di gioco molto differenti da quelli degli anni scorsi. La filosofia della Juve è vincere, a prescindere di come arriva. Se poi dovesse anche giocar bene, allora sarà tanto di guadagnato. Ma il bel gioco, per capirci meglio, se non porta risultati verrà messo da parte come è normale nel mondo del calcio. Sappiamo come la Vecchia Signora abbia fame di vittorie, è sempre stato così e i tifosi vogliono festeggiare dei successi a fine anno. E’ sempre stato così”.

Marchionni: “Conceicao uomo in più. Koopmeiners come Nedved”

L’ex calciatore bianconero ha poi parlato di alcuni singoli della rosa della Juventus. Ecco cosa ha detto: “Conceicao potrebbe essere l’uomo in più, già all’Europeo ha dimostrato di avere dei colpi importanti e il suo ingresso, se dovesse subentrare a partita in corso, potrebbe spaccare l’equilibrio. Al di là di questo, però, vedo il suo arrivo come un messaggio per dimostrare agli altri che c’è competizione e quindi per non fargli mai abbassare la guardia. Koopmeiners? Lui ha giocato in ogni ruolo possibile, ha fatto anche il difensore centrale. E’ un po’ come Pavel Nedved, nel senso che anche nelle giornate negative riesce a tirar fuori quel colpo per cambiare la partita. Per me hanno fatto davvero un ottimo acquisto, perché fa gol e assist con molta facilità”.