Marchetti: “Scudetto? L’Atalanta può inserirsi se batte la Juve”

Luca Marchetti ha parlato delle chance Scudetto dell'Atalanta: per il giornalista, per i nerazzurri sarebbe fondamentale battere la Juventus

Intervenuto a Radio Marte, Luca Marchetti ha parlato della chance Scudetto delle squadre al vertice della Serie A. Per il giornalista, oltre a Inter e Napoli, anche l’Atalanta potrebbe inserirsi in caso di successo su Juventus e la stessa Inter. Ecco le sue parole: “Quote scudetto sono proiezioni, poi conta il campo: oggi diventa difficile dire chi vince tra Napoli ed Inter, solo un punto di distanza, tante variabili come i differenti impegni, la condizione delle due squadre. L’Atalanta ha un calendario molto difficile, aspettiamo le prossime e due con Juve ed Inter per capire se potrà inserirsi nella lotta scudetto”.

Marchetti: “Difficile che Osimhen possa rimanere a Napoli”

Inoltre, sul tema calciomercato, il giornalista ha parlato di Victor Osimhen, centravanti del Napoli in prestito al Galatasaray e sul quale anche la Juventus sarebbe vigile. Ecco le sue parole: “Osimhen ha uno stipendio a due cifre. Ritengo sia difficile possa rimanere a Napoli, anche perché considera chiusa la sua avventura in azzurro. Cosa per la quale si è trasferito in Turchia in estate, decisione alla quale neanche Conte ha potuto opporsi. Il futuro di Conte bisogna chiederlo a lui e, quando gli è stato chiesto, non è stato netto. Non credo ci saranno fratture con il Napoli, a fine stagione si farà il punto sulle prospettive del Napoli ma se quello che si è detto a giugno scorso rimane la base su cui fondare il futuro si proseguirà insieme. Non vedo perché non si dovrebbe continuare così visto che la cosa sta portando i suoi frutti”. Leggi anche i precedenti in Serie A tra Atalanta e Juventus <<<