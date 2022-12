Marchetti: “Mondiale? Grandi come CR7, Di Maria e Dybala deludenti”

Il giornalista di Sky Sport, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di quanto visto finora nel Mondiale, in cui molti hanno deluso

redazionejuvenews

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare del Mondiale in Qatar. Il bilancio fino a qui: "Pensavo che le europee fossero di più in semifinale. La sorpresa è il Marocco, all'inizio del Mondiale dicevo che non si parlava dell’Africa come assoluta protagonista. Dal 1990 si è sempre parlato di un’africana come possibile semifinalista, quest’anno sembravano di qualità inferiore e invece in una squadra dove non c'è una stella come Drogba o Okocha si sta vedendo un gruppo importante. Diciamo che un’europea ha lasciato un posto, ma queste quattro semifinaliste devono farci riflettere su un fatto. Se si va a vedere dove giocano i giocatori di queste nazionali la maggior parte non giocano nel loro campionato del proprio paese".

Il Mondiale in chiave mercato: "Se aspetti il Mondiale per vendere un giocatore, ci sta, ma se aspetti il Mondiale per acquistarne uno o sei il Real Madrid o hai sbagliato strategia. Guardate Amrabat: prima del Mondiale si poteva prendere forse per 20-25 milioni, ora la Fiorentina chiederà molto di più e il Mondiale gonfia inevitabilmente i prezzi. Ma questo non conta solo o tanto per i giocatori che conosciamo come Lukaku, Dybala o Di Maria, ma per giovani che hanno dimostrato il loro valore sfruttando questa vetrina. I grandi nomi forse hanno deluso, ma non sapevano neanche come presentarsi a questo Mondiale. I conti alla fine non sono venuti per tutti".

De Ligt ne esce svalutato: "Van Gaal è molto stravagante nelle sue scelte. La possibilità di De Ligt poteva dipendere da lui, ma non ha giocato e quando è stato schierato, ha giocato fuori ruolo". Tanti hanno deluso: "Questo è il Mondiale di chi voleva giocare, voleva fare bella figura e invece ha fallito. Penso a Cristiano Ronaldo, a qualche big dell’Argentina da Dybala in giù. Dybala ha giocato 20 minuti col Torino, Di Maria forse ha giocato 25 minuti e dopo cinque giorni sono andati a giocare il Mondiale, senza il ritiro che solitamente viene concesso alle nazionali. Se arrivi e stai male, non giochi. È il Mondiale di chi ha rosicato un po’".