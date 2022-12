La crisi di CR7. L’ex Juve sui social: “Dolore, incertezza, lavoro”

L'enigmatico messaggio social di Cristiano Ronaldo: quale sarà il futuro dell'ex attaccante della Juve? Il punto della situazione

redazionejuvenews

L'eliminazione dalla Coppa del Mondo deve essere stato un bruttissimo colpo per Cristiano Ronaldo, che ora a 38 anni dovrà capire cosa fare della sua carriera e forse della sua vita. Ritirarsi o continuare? Ma continuare dove? Dopo la rottura totale con il Manchester United, l'ex Juve è al momento svincolato. Anche se non sarà più quello di un tempo, la sua qualità resta ma nessuna squadra dei top 5 campionati europei per ora si è detta interessata al suo cartellino.

Ecco quindi che non resta che andare altrove, magari in Arabia Saudita. Da settimane i media spagnoli danno per fatto il trasferimento all'Al Nassr dove il fenomeno portoghese andrebbe a guadagnare una cifra monstra: si parla di 200 milioni di euro. CR7 diventerebbe il giocatore di calcio più pagato al mondo.

In ogni caso per uno abituato a vincere sempre, questa non deve essere una situazione facile. Nelle stories del suo profilo Instagram Ronaldo ha infatti pubblicato un messaggio enigmatico: "Dolore, incertezza, lavoro". In pratica il riassunto delle ultime settimane della sua vita. Perchè se da una parte il presente è doloroso e il futuro incerto, dall'altra siamo sicuri che l'ex Juve non smetterà di allenarsi. Lui è così, una macchina infermabile, nonostante tutto e tutti.