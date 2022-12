Juve, in Qatar Del Piero torna in campo e vince: le immagini della partita

La leggenda della Juve è scesa in campo in una partita organizzata dalla FIFA in Qatar: le immagini dell'incontro arbitrato da Infantino

redazionejuvenews

Passano gli anni ma certe cose non cambiano mai: quando Alessandro Del Piero scende in campo, vince. Ieri l'ex capitano della Juve ha partecipato a una speciale partita organizzata dalla FIFA in Qatar. In campo tantissime leggende, da Terry fino a Materazzi, passando per Roberto Carlos e Cahill. Ma se i giocatori in campo erano speciali, lo era ancora di più l'arbitro: il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Alla fine la squadra gialla, quella di Del Piero, Materazzi, Roberto Carlos e Salgado ha vinto, battendo la formazione azzurra di Zanetti, Cafù, Terry e Cahill. Tra le immagini pubblicate dalla FIFA sui social si possono vedere alcuni scatti bellissimi, come Infatino che ammonisce uno sconsolato Del Piero.

Una frase che letta dopo le vicende societarie della Juve delle ultime settimane può far riflettere. Dopo le dimissioni di tutto il Consiglio di amministrazione della Juve, i tifosi hanno chiesto a gran voce il ritorno a Torino di Del Piero come nuovo vice Presidente. Per il momento questa resta solo un'ipotesi ma non è da escludere che in futuro possa diventare realtà. In quel caso se Infatino dovesse ammonire Del Piero, allora la situazione potrebbe essere ben più grave che in una semplice partita tra leggende.