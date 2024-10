Marchetti: “La Juventus si muoverà a gennaio per la difesa”

Luca Marchetti ha parlato delle prossime strategie di mercato della Juventus: per il giornalista, a gennaio ci sarà l'innesto di un difensore

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha parlato dei piani per gennaio della Juventus. Ecco cosa ha scritto: “Al netto della prestazione, certamente non soddisfacente, della Juventus contro lo Stoccarda è evidente che nel mercato di gennaio degli interventi dovranno essere fatti per forza. Le dichiarazioni di Giuntoli, nel prepartita, hanno lasciato spazio per interventi in difesa. E’ evidente che l’infortunio di Bremer non possa che costringere la Juventus a rinforzare il pacchetto difensivo. E’ vero che oggi in rosa ci sono dei giocatori (vedi Cabal e Danilo) che possono giocare anche come centrali difensivi. Ma è altrettanto vero che con una stagione così intensa e con la necessità di continuare ad essere competitivi c’è bisogno di uno “specialista” in più. E su questo ci sembra che ci siano pochi dubbi. Anche per le scelte che finora ha fatto Motta nella scelta dei suoi uomini”.

Marchetti: “In attacco si vuole aspettare Milik”

Il giornalista ha proseguito parlando delle mosse per l’attacco: “Meno diretto Giuntoli lo è stato per quanto riguarda l’attacco. Anzi in realtà non ne ha proprio parlato. Ma – da quello che abbiamo capito – l’intenzione della Juventus è di aspettare Milik. Il problema è che per aspettare il polacco, oggi i bianconeri sono in una situazione di difficoltà, quasi un’emergenza perpetua. Senza voler gettare la croce addosso a Vlahovic, ma quando c’è la necessità di sostituirlo Thiago Motta è sempre costretto ad inventarsi qualcosa. Qualcosa che difficilmente somiglia ad un centravanti. I tempi di recupero di Milik si sono drasticamente allungati: è stato questo il problema. E questo non era preventivabile. Ma questo clima di incertezza non può essere “sopportato” per tutta la stagione. Milik rientrerebbe da uno stop particolarmente lungo e in assoluto difficilmente ha vissuto una stagione libero da problemi fisici. Ecco perché a prescindere la Juventus dovrebbe pensare anche al centravanti”.