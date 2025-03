Marchetti: “La Juve non mandava via un tecnico da 15 anni”

Luca Marchetti è ritornato sulla scelta della Juve di cambiare allenatore: per il giornalista sarebbe stata una decisione atipica per il club

Nel suo editoriale su TMW, Luca Marchetti ha analizzato la decisione della Juventus di cambiare allenatore. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus cambia allenatore. Oggi tocca a Tudor, prevista la presentazione. Tanto per darvi un paragone per capire come mai se ne parla tutti i giorni basti pensare che – a parte la passata stagione quando Allegri era stato esonerato all’ultima giornata dopo la lite post vittoria di coppa – alla Juventus un allenatore durante il campionato non veniva mandato via da 15 anni. Le stagioni, anche quelle non pienamente positive, sono state gestite internamente. E poi si è arrivati a una separazione naturale a fine anno. In questo caso, evidentemente, non è stato possibile”.

Marchetti: “Sull’esonero a Motta ha pesato il rapporto sfilacciato con lo spogliatoio”

Il giornalista ha proseguito: “Non è solo una questione tecnica o tattica: sicuramente ha pesato non solo il rapporto sfilacciato di Thiago Motta con lo spogliatoio, ma sicuramente anche la visione diversa su come uscire dal momento difficile fra lui e il direttore sportivo Giuntoli. Dopo la partita con la Fiorentina, lo stesso direttore aveva detto che dai momenti difficili si esce tutti insieme e che bisognava assolutamente ritrovare un equilibrio dentro e fuori dal campo. Evidentemente la settimana successiva, pur senza i nazionali, ha portato a una rottura netta”. Leggi anche le ultime parole di Giuntoli sul cambio di guida tecnica <<<