Juve, Perin: “Sono sicuro che andrà meglio da qui in avanti”

Intervenuto a margine del progetto Cuore Bianconero, promosso dagli Juventus Club Mottarone e Malpensa, il portiere della Juve Mattia Perin ha detto: “E’ meglio rompere subito il ghiaccio. Sono sicuro che andrà meglio da qui in avanti. Appena torna lui (rivolgendosi a Bremer presente lì con lui ndr.) andrà sicuramente meglio. Volevo ringraziarvi per l’affetto e l’accoglienza, non dobbiamo dare tutto per scontato, è un piacere stare qui per questa fantastica energia che sapete trasmettere. Noi giocatori contiamo su di voi”.

Juve, le parole di Bremer

Allo stesso evento il difensore bianconero Gleison Bremer ha detto: “Sono stati mesi complicati, ma adesso sto sempre meglio, ho iniziato a correre, la ripresa prosegue bene. Mi piacerebbe giocare al più presto possibile, ma bisogna aspettare i tempi giusti, non affrettare le cose: vado con calma, chissà che non riesca a giocare durante il Mondiale, anche se non da titolare… Non è stata una stagione fortunata, anche a livello di infortuni, e non solo per me. Mi spiace per come è andata con Thiago Motta, che è un bravo allenatore. Ho parlato con Tudor, speriamo di centrare l’obiettivo Champions”. Nel frattempo arriva una notizie di calciomercato: saluta l’Inter e va alla Juve <<<