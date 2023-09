Marchetti: “La Juve è l’unica big a non aver incassato dalle grandi cessioni”

La firma di Sky Sport ha esordito aggiornando gli ascoltatori su Paul Pogba : “Se il giocatore accetterà di parlare con il procuratore lo farà. Se il giocatore dovesse accettare una riduzione dell’ingaggio sarebbe già un passo avanti. La Juventus per lui, come per tutti gli altri, avrebbe quantomeno ascoltato delle offerte.

Infine, sul calciomercato appena trascorso: "In questo mercato però ciò che i bianconeri non hanno fatto è stato il grande incasso tramite cessioni. Cosa che invece hanno fatto tutte le altre big.L’altra grande differenza è che per le altre squadre le grandi cessioni si sono rivelate tutte grandi plusvalenze mentre, considerato quanto è stato investito, i bianconeri non avrebbero accettato 40 milioni per Chiesa o 65 per Vlahovic”.