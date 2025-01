Juve, Marchetti: “Danilo diviso tra il Napoli e il ritorno in Brasile”

Luca Marchetti ha parlato del difensore centrale della Juve, Danilo: il calciatore starebbe riflettendo se scegliere il Napoli o il Brasile

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha fatto il punto sulla campagna rafforzamento della Juventus. Per il giornalista, il percorso della squadra bianconera, a livello di arrivi, sarebbe solo a metà e dovrebbe ora concentrarsi principalmente sul reparto difensivo. Ecco le sue parole: “La Juventus è solo a metà del suo cammino invernale. Alberto Costa è un investimento che complessivamente pesa sui bilanci quasi la metà di Danilo, quest’ultimo diviso tra Napoli e ritorno in Brasile. Con Kolo Muani, i bianconeri si sono assicurati uno degli attaccanti più importanti in Europa. Motta ha capito la strategia di Giuntoli rispetto ai prestiti e ha sposato la causa”.

Marchetti: “La Juve non ammaina la bandiera per Araujo”

“Ora i centrali. Araujo resta difficile perché il Barcellona non vuole cederlo, il ragazzo è indeciso. Ma la Juve non ammaina la bandiera: il procuratore dell’uruguayano è stato anche l’intermediario della trattativa per Kolo e Giuntoli ci ha parlato. Senza il no definitivo, insisterà. Altrimenti riprendono quota le piste che portano a Tomori, Hancko, Danso. Parlo di due centrali perché arriverà anche un giovane: un nome è Goglichidze dell’Empoli“.