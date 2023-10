Marchetti: “Interpretazione di arbitro e Var sbagliata in Juve-Sassuolo”

Luca Marchetti è ritornato sull'episodio arbitrale in Juventus-Sassuolo: per il giornalista il giudizio di arbitro e Var non sarebbe corretto

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha comparato il modus operandi degli arbitri internazionali. Nell'occasione, il giornalista ha parlato anche di quanto accaduto in Juventus-Sassuolo in occasione del fallo di Domenico Berardi non giudicato da rosso. Ecco le sue parole:

“Anche in Inghilterra si è parlato molto riguardo Liverpool-Tottenham, ma lì era una errore di comunicazione. In Sassuolo-Juventus invece c’è stata un’interpretazione, a mio avviso sbagliata sia dal campo che dal VAR. Il fatto è che l’interpretazione del regolamento non si può togliere e l’area grigia rimarrà sempre. Non penso comunque che il confronto sia stato superficiale o non professionale. Gli errori poi fanno parte del calcio, non vedo perché l’arbitro non possa sbagliare senza che nasca subito un complotto”.