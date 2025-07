Marchese: “La Juventus sta cambiando forma”

Domenico Marchese, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della dirigenza dei bianconeri.

Domenico Marchese, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “La Juve sta cercando di assumere una nuova forma a livello societario e tanti rapporti e tante dinamiche ora vanno messe a posto. Capisco che in questo momento Comolli abbia ancora necessità di comprendere il ruolo che la Juve deve avere sul mercato. Credo che tra qualche mese la Juve avrà una dirigenza più forte e un Comolli ben calato nel proprio ruolo. La Juve, come tutte le grandi ha bisogno di vincere e quando non vince subentra la necessità di cambiare, ma cambiare in un momento in cui la squadra non brilla vuol dire dover affrontare un mercato complicato, perchè dopo una stagione negativa è normale che i giocatori si svalutino”:

Su Koop

"Non è un caso, giocare in uno stadio come quello della Juventus è molto complicato. Io ho seguito molte partite di Koopmeiners al Gewiss Stadium e quello è un ambiente dove anche se la squadra perde 2-0 lo stadio resta pressochè tranquillo, cosa che allo Stadium o a San Siro non è concepibile. Per questo servono giocatori di grande personalità ed esperienza per riuscire ad indossare certe maglie e per insegnare anche ai nuovi come si fa. L'anno scorso ad un certo punto in spogliatoio non c'era quasi nessuno che potesse tramandare un certo spirito ad un gruppo giovane come quello bianconero".