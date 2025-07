Lanzafame su Tudor: “Scelta funzionale per la Juve”

Davide Lanzafame, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Igor Tudor come allenatore.

Davide Lanzafame, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a News Superscommesse: “Tudor? Il mister quando è subentrato nella scorsa stagione ha raggiunto gli obiettivi che erano stati prefissati. Si tratta di un allenatore con esperienza, con personalità, che conosce molto bene l’ambiente Juve. Quindi penso che sia la scelta più funzionale in questo momento, specialmente perché quella bianconera è una squadra dall’età media tendenzialmente bassa e Tudor lavora molto bene con i giovani”.

Gli obiettivi della Juve

“L’obiettivo della Juventus per la prossima stagione deve essere quello di stare nelle prime quattro in classifica. Insomma, bisogna innanzitutto assicurarsi la qualificazione in Champions, poi si vedrà. Scudetto? In questo momento, anche se si prende in considerazione quanto fatto vedere nella scorsa stagione, Napoli e Inter sono le più attrezzate per la vittoria del campionato. Tuttavia, penso che sia da monitorare anche la Roma di Gasperini e il Milan di Max Allegri, facilitato dall’assenza in Europa e che sicuramente potrà concentrare tutte le sue energie sul campionato”. Intanto ecco le parole di David<<<