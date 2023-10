Marchegiani: “Milan-Juventus era da pareggio. Decisivi Szczesny e Thiaw”

Luca Marchegiani, intervenuto a Sky Sport, è ritornato sul successo della Juventus sul Milan. Risultato che non avrebbe rispecchiato perfettamente ciò che si è visto in campo: "La partita è da pareggio. Per come i due allenatori l'avevano preparata, due episodi l'hanno indirizzata in maniera definitiva che è la parata di Szczesny su Giroud e l'espulsione di Thiaw poi per il resto l'uomo in più si è visto non tanto per le occasioni create e nel predominio territoriale quanto nella gestione dei restanti minuti".