Marchegiani: “La Juventus vista con il Torino non è neppure da 4° posto”

Luca Marchegiani, ospite a Sky Sport, ha parlato della vittoria della Juventus nel derby con il Torino. Per l'ex portiere, un successo che non sarebbe sufficiente a rilanciare le ambizioni dei bianconeri, attualmente terzi in classifica. Ecco cosa ha detto: "Non si può dire che la Juventus vista contro il Torino abbia fatto una prestazione sufficiente per seguire i suoi obiettivi. Nemmeno per il quarto posto. Non è una squadra che non ci può arrivare, ma la prestazione del derby non è una grande prestazione. Così non le vinci tutte".