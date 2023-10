Graziani: “Torino speravo di più. Rendimento straordinario della Juve”

Francesco Graziani, ospite a Sportmediaset, ha commentato il successo della Juventus nel derby contro il Torino. Ecco le sue parole: "Quando ho visto la formazione iniziale della Juventus pensavo che il Toro potesse approfittarne, senza Milik c'era una possibilità in più perché poi quando è entrato è cambiato tutto, ha dato profondità e forza che Miretti non dava. Il primo tempo è stato molto brutto, senza tirare in porta né da una parte né dall'altra. La Juventus con questa rosa sta facendo qualcosa di straordinario perché non ha tutta questa forza dietro. Al di là dei meriti della Juventus ma Juric non può mettere una squadra che gioca prima per non prenderle e poi per segnare".