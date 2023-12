Marchegiani: “La Juve sa leggere meglio di altre i momenti della partita”

Marchegiani ha spiegato i punti di forza della Juventus vista in questa stagione: in primo luogo, la capacità di capire i momenti del match

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha analizzato la Juventus vista sin qui in Serie A. Ecco le sue parole: "Quello che fa bene la Juventus è che negli spazi stretti, hanno l'attenzione, le marcature nell'anticipo, nello schermare le traiettorie di passaggio, difendono bene. Poi che sia bello vedere una squadra giocare così io ho qualche dubbio se per estetica intendiamo la bellezza di questo tipo di gioco. Un conto è dire bello, un conto che lo fanno bene. La cosa che apprezzo tanto della Juventus è che rispetta la partita cioè che capisce il momento in cui c'è da abbassarsi e difendere dietro, il momento in cui c'è da affidarsi al portiere, l'unica così mi delude è che in alcune fasi non riparte, rinuncia un po' a ripartire".