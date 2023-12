Sabatini: “La Juventus con Lukaku avrebbe avuto più chance di vincere”

Intervenuto a Mediaset, Sandro Sabatini ha parlato così della Juventus: "Questa estate la Juventus voleva cambiare Lukaku con Vlahovic e secondo me se avesse avuto Lukaku la Juventus non avrebbe avuto quella differenza di gol fatti rispetto all'Inter e qualche possibilità in più di vincere lo scudetto. Lautaro fa segnare tutti i suoi partner, valeva per Lukaku e Dzeko e ora vale per Thuram e sicuramente valorizza la squadra. Inter brava a segnare con le difese schierate? Secondo me no, secondo me è brava quando trova la possibilità di giocare a campo aperto e quando non c'è la difesa schierata".