Marchegiani: “Al momento la Juventus non ha una rosa da scudetto”

Marchegiani ha parlato delle chance scudetto della Juventus: per l'ex portieri i bianconeri non avrebbero una rosa adatta a tale obiettivo

Ospite a Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha parlato delle possibilità della Juventus di conquistare lo scudetto. Per l'ex portiere almeno per il momento questo sarebbe un obiettivo precluso. Ecco le sue motivazioni: "Io non penso che la Juventus almeno adesso non abbia una rosa da Scudetto poi se a gennaio riesce a puntellare il centrocampo e prende dei giocatori è diverso, ma adesso non ha una rosa paragonabile a quella delle altre squadre".