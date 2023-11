Mercato Juve, Simeone scarica De Paul: è lui il preferito di Allegri

A gennaio i bianconeri si muoveranno per tamponare le falle aperte nell’organico dalle contemporanee indisponibilità di Paul Pogba e di Nicolò Fagioli . Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono al lavoro per capire quali siano le strade più percorribili.

Simeone scarica De Paul

Da Madrid filtra la voce che Diego Simeone sia tornato alla carica per riportare Thomas Partey al suo Atletico Madrid. Il centrocampista dell’Arsenal era stato seguito in estate anche dalla Juventus che poi ha abbandonato la pista sia per una questione economica, sia per valutazioni tecniche. La sua posizione la occupa Manuel Locatelli, sempre più centrale nel progetto Juve. Ecco che l'Atletico quindi scaricherebbe De Paul. A quel che risulta, peraltro, i bianconeri hanno già il gradimento del giocatore, ma devono trovare quello con l’Atletico. L’ipotesi di lavoro è un prestito oneroso con riscatto fissato (intorno ai 30 milioni) ovviamente legata alla qualificazione in Champions League.