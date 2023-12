Manna: “Soddisfatti della rosa che abbiamo ma attenti alle opportunità”

Il dirigente della Juventus ha parlato del futuro della società e delle possibili opportunità di mercato per la sessione di gennaio

Il direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna, ha ricevuto il Premio USSI come miglior dirigente dell'anno, ospitato dal Circolo della Stampa-Palazzo Ceriana Mayneri di Torino. Il dirigente ha parlato a seguito della consegna del premio: "​Un premio che devo condividere con le persone che insieme a me hanno condiviso il percorso dei ragazzi con cui abbiamo fatto un lavoro importante iniziato anni fa. È un progetto che parte da lontano, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo e speriamo di poter continuare così."

"Con la società e la squadra sappiamo quello che è il nostro obiettivo che è raggiungere la prossima Champions League e rispettare i parametri economici perché la situazione non è semplicissima. Poi lavoriamo giorno per giorno per vincere, alla Juve i risultati contano”.

"Mercato? Siamo estremamente soddisfatti dei calciatori che abbiamo in rosa, di come stiamo facendo e di come sono stati valorizzati dall'allenatore. Poi siamo sempre pronti a valutare le opportunità che si presentano nel mercato e senza fare voli pindarici saremo pronti. Ma non siamo alla ricerca spasmodica di un calciatore".

"È normale che la rosa sia stata pensata con due giocatori in più. In questo momento siamo riusciti a sopperire a queste assenze in modo estremamente positivo. Il Mister è stato bravo e i giocatori si sono fatti trovare pronti. Ripeto se ci sarà un'opportunità cercheremo di coglierla, ma non è necessario".

"Io penso che i calciatori che hanno iniziato un percorso in un posto debbano finire quel percorso. Soprattutto se quel percorso è virtuoso come quello di Matias, di Enzo o di tanti altri ragazzi. Non abbiamo intenzione di interrompere quanto di buono stanno facendo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.