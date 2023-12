Mercato Juve, il City spinge Phillips verso Torino: le ultime novità

Il Manchester City vuole mandare in prestito Phillips: la Juve è la sua destinazione preferita. Le ultime novità

Guardiola l'ha detto chiaro e tondo: Phillips al Manchester City non troverà spazio. Nonostante l'impegno e la professionalità, la qualità in quel reparto è alta e i Citizens hanno giocatori migliori. "Non so cosa succederà a gennaio", ha detto Pep.

Una situazione che può favorire la Juve, che osserva con grande attenzione il giocatore come rinforzo per il centrocampo. Il Manchester City dal canto suo vorrebbe mandarlo a giocare in prestito e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sportgradirebbe molto la destinazione bianconera.

Il City, infatti, non vuole far giocare Phillips in una squadra di Premier League per non potenziare una diretta avversaria al titolo e preferirebbe quindi mandarlo in Serie A.

