Manfredonia: “La Juve non ha offerto un calcio scintillante”

Lionello Manfredonia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Lionello Manfredonia, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a BN: “Diciamo, normale…La squadra, che lotterà per le prime posizioni fino alla fine, ha alternato delle buone prestazioni ad altre meno buone. Non è una Juve scintillantissima, diciamo. Anche perché alcuni acquisti, che sono stati fatti, si sono dovuti ambientare e alcuni ancora non si sono ambientati. Di conseguenza, Thiago Motta ha dovuto far giocare alcuni giovani che hanno fatto bene, però poi la Juve non ha offerto un calcio scintillante fino a questo momento”.

Sul calciomercato

“L’acquisto più importante è stato quello di Douglas Luiz, che è stato pagato moltissimo. Chiaramente il nostro un calcio diverso e quindi bisogna dargli un po’ di tempo per ambientarsi, però non troppo: è già passato un mese e mezzo, quindi. Io credo che il gioco brasiliano sia un ottimo acquisto, però deve dimostrare insomma che vale 50 milioni spesi. Anche perché mi sembra che in quel ruolo ci sia anche Locatelli, che, fino all’anno scorso, giocava in Nazionale e che non mi sembra abbia mai deluso fino a questo momento. Non so se i due possano giocare insieme sinceramente. Io credo che, in un centrocampo un po’ più dinamico, ci siano giocatori che debbano giocare con caratteristiche diverse”.