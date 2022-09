Mancini: “Vinto con merito, abbiamo bisogno di giocare queste partite”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha parlato al termine della patita contro l'Inghilterra, vinta dagl Azzurri grazie al gol di Raspadori

redazionejuvenews

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta per 1-0 contro l'Inghilterra, nella quinta giornata della Nations League: "Quando si vince con l'Inghilterra la soddisfazione non è mai piccola, in questo periodo stiamo soffrendo molto e questo ci dà un po' di spensieratezza, questo è importante. Mi aspettavo una buona prestazione, sapevo sarebbe stata una gara difficile perché alcuni ragazzi hanno poche presenze e loro sono una grande squadra, speravamo di batterli e credo lo si sia fatto con merito".

"Per me l'Inghilterra è una delle migliori squadre al mondo e avrà buone possibilità al Mondiale. Poi il fatto che sia retrocessa in Lega B credo importi poco. Lo spirito giusto ce l'hanno avuto tutti, anche i difensori. Gnonto è entrato e ha fatto molto bene, i ragazzi hanno bisogno di giocare queste partite. Lo spirito è più importante rispetto al sistema di gioco maturato in questi giorni, abbiamo comunque avuto un atteggiamento abbastanza propositivo. Immobile ha avuto problemi nell'ultimo giorno, non l'abbiamo rischiato ma credo non sia nulla di grave, lui vuole recuperare".

"Io non credo che ci siamo gettati via dopo l'Europeo, il calcio a volte è fatto anche di fortuna. Abbiamo vinto l'Europeo ai rigori, meritavamo di vincerlo ma l'abbiamo vinto ai rigori. Non ci siamo qualificati al Modiale dopo due gare stradominate e non vinte, soprattutto quella di Basilea. Però certo abbiamo commesso degli errori, è evidente, e ci sono state delle difficoltà. Io credo che dopo l'Argentina la squadra abbia mostrato un'ottima crescita. Certo, quella di questa sera è stata un'ottima gara visto anche l'avversario che avevamo di fronte".