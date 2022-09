Mercato Juve | Cherubini spiazza tutti: sarebbe un colpo eccezionale!

La Juventus deve cambiare rotta per evitare di gettare alle ortiche una stagione partita con il piede sbagliato. Sotto accusa soprattutto il tecnico Massimiliano Allegri, ma i calciatori non sono assolutamente esenti da colpe.

Qualche ragionamento sull'operato estivo in sede di campagna acquisti si sta compiendo. Nelle prossime finestre di mercato non verranno commessi gli stessi errori. Si punterà sia su calciatori giovani e di prospettiva, sia su campioni già affermati, che siano perfettamente integri. A tal proposito in queste ore si sta parlando di diversi nomi di altissimo livello, vi raccontiamo i dettagli delle singole operazioni<<<