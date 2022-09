Calciomercato Juventus / Intreccio di attaccanti: da Vlahovic al nuovo Lukaku

Ottimo l'impatto di Dusan Vlahovic appena arrivato alla Juventus lo scorso gennaio. In questa stagione il centravanti serbo sta faticando un pochino di più a segnare, soprattutto a trovare la via del gol su azione. Sono comunque 4 i centri al suo attivo in campionato. Nelle ultime uscite ha figurato meglio dell'ex Fiorentina il nuovo arrivato Milik, che si sta lavorando per riscattare fin da subito dal Marsiglia.