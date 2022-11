Mancini: “Scudetto? Per me l’Inter è la rivale del Napoli. La Juve…”

Sul Mondiale : " Guarderò qualche partita non tutte, soltanto quelle più belle. Fa male non esserci, molto male. Favorita? Argentina perché mi ha impressionato quando l’abbiamo incontrata a giugno. Non credo alle maledizioni, adesso vogliamo andare tra quattro anni e magari vincerlo. Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma ora come ora pensare al 2026 è troppo lontano ".

Tra entusiasmo per l'Europeo e la delusione per il Mondiale: "Prevale la delusione, che è forte e non mi abbandona mai. Magari tra quattro anni, quando il Mondiale ce lo potremo riprendere, questo senso di vuoto passerà. Ho visto e rivisto ogni singola partita delle qualificazioni . E quando dico che meritavamo di andare in Qatar non lo faccio tanto per difendere la squadra. Abbiamo commesso degli errori tecnici, alcuni anche gravi, ma non tali da giustificare la mancata qualificazione. Nuova Italia? Ci sono tanti giovani e rispetto allo scorso ciclo servirà più tempo per metterla insieme e farne una squadra. Ma ho buone sensazioni".