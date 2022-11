Mondiale, disastro Argentina: Di Maria e Paredes ko con l’Arabia Saudita

Nella terza giornata del Mondialein Qatar è arrivata la prima sorpresa. Nella prima partita di oggi infatti l'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina in rimonta per 2-1. L'Albiceleste era passata in vantaggio con un calcio rigore realizzato da Messi al 10', concesso per fallo subito da Paredes. La gara a quel punto sembrava in discesa, ma la squadra di Scaloni è stata intrappolata dal fuorigioco fatto dalla difesa saudita. Nei primi 45 minuti sono stati annullati 3 gol all'Argentina, 2 a Lautaro Martinez e 2 a Messi.