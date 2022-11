Juve, McKennie e gli USA debuttano con un pareggio con il Galles

Ormai il Mondiale in Qatar è in pieno svolgimento e anche i bianconeri stanno cominciando a scendere in campo con le proprie rappresentative. La Juventusè la squadra della Serie A più rappresentata nella manifestazione. Sono 11 giocatori in Qatar: Paredes e Di Maria con l'Argentina, Danilo, Sandro e Bremer con il Brasile. E poi Rabiot con la Francia, Szczesny e Milik con la Polonia, Kostic e Vlahovic con la Serbia, McKenniecon gli Stati Uniti d’America.