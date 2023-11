Mancini: “La scelta della Juventus su Bonucci è comprensibile”

Intervistato a 1 Football Club sulle frequenze di 1 Station Radio, Riccardo Mancini, giornalista di DAZN, ha parlato di Leonardo Bonucci. Recentemente il giocatore si era espresso sul minutaggio consistente che starebbe disputando all'Union Berlino. Un messaggio più che sibillino a chi osservava che il giocatore non ne fosse più in grado. E' alla luce di tutti che il giocatore non si sarebbe lasciato nel migliore dei modi con la sua precedente squadra, ovvero la Juventus. Ecco cosa ha detto Mancini sull'argomento: