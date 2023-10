Ex Juve, decima sconfitta consecutiva per l’Union Berlino di Bonucci

Non c'è fine al momento di crisi dell' Union Berlino , che dopo essere stata la sorpresa dell'ultima Bundesliga ora non riesce più a vincere.

Dopo le polemiche per la sua esclusione in Champions League contro il Napoli, è tornato titolare l'ex Juve Leonardo Bonucci. Il difensore centrale è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco ma non è riuscito ad aiutare la sua squadra a mantenere la porta inviolata. La squadra della capitale tedesca riuscirà a rialzarsi?