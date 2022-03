Italia, è andato tutto storto dopo le notti magiche europee

Per la Nazionale italiana la delusione è immensa, ma dopo la vittoria dell'Europeo sembra essere cambiato veramente tutto.

Oggi non si parla d'altro che della clamorosa eliminazione dell'Italia contro la Macedonia del Nord, risultato maturato dopo una partita a senso unico dominata dagli azzurri, che, al 92' sono stati poi beffati dal gol di Trajkovski, rete che ha permesso ai macedoni di ottenere il pass della finale contro il Portogallo. Sembra un'era geologica fa quando a luglio i ragazzi di Mancini battevano Belgio, Spagna, Inghilterra, anche dominando alcune partite. In questi otto mesi sicuramente qualcosa è cambiato, ma come ha detto il Mancio la fortuna che ci ha dato una mano a Euro 2020, negli ultimi tempi ci ha voltato le spalle inesorabilmente.