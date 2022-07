Mancini: “Chiesa? Può crescere ancora, sta migliorando molto alla Juve”

Intervistato sul sito ufficiale della Uefa, Roberto Mancini ha parlato della sua Italia e dell'incredibile crescita di Chiesa alla Juve

In un'intervista rilasciata sul sito ufficiale della Uefa, Roberto Mancini ha parlato dell'incredibile europeo vinto dalla sua Italia: "Le cose più belle di EURO? Il rapporto che si è creato all'interno squadra. Il gruppo ha lavorato insieme per 50 giorni e non è facile: sono stati giorni duri e faticosi, ma non ci sono stati problemi. La chimica e l'affetto non sono facili da ottenere. È stato fantastico perché abbiamo reso felici tante persone, giovani e meno giovani. È stata una festa per tutta l'Italia. I tifosi erano entusiasti e noi giochiamo per far divertire la gente. Dopo la pandemia era quello che ci voleva".