Da Chiesa fino a Danilo: ben 16 giocatori della Juventus in nazionale

Ben 16 giocatori della Juventus saranno impegnati con le rispettive nazionali: dagli italiani a Bentancur, passando per Rabiot e Cuadrado

redazionejuvenews

Per le grandi squadre come la Juventus, la pausa per le nazionali è sempre una maledizione. Nonostante gli infortuni di Dybala e Morata, ben 16 giocatori bianconeri sono stati convocati dalle rispettive nazionali e non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha diramato la lista dei giocatori convocati e dei loro impegni:

"La prima a scendere in campo sarà l’Italia Campione d’Europa di Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Kean e Locatelli. Gli Azzurri mercoledì sera, a San Siro, se la vedranno con la Spagna nella semifinale di Nations League. Azzurri che, domenica 10 ottobre, in base al risultato della loro gara andranno ad affrontare la vincente o la perdente dell’altra semifinale, quella tra la Francia di Rabiot e il Belgio. Questo secondo match andrà in scena giovedì sera proprio nel nostro Allianz Stadium. Appuntamento con le qualificazioni ai Mondiali 2022, invece, per Ramsey e il suo Galles e per l’Olanda di de Ligt: entrambi saranno impegnati venerdì sera rispettivamente contro Repubblica Ceca e Lettonia e lunedì contro Estonia e Gibilterra. Due impegni verso la Coppa del Mondo anche per Szczesny e la sua Polonia e per la Svezia di Kulusevski. Il primo affronterà San Marino e Albania, il secondo Kosovo e Grecia.

Spostandoci in Sudamerica, ma restando sempre sulla corsa ai Mondiali del 2022, in programma il derby bianconero tra la Colombia di Cuadrado e l’Uruguay di Bentancur. Ci sarà il Venezuela, invece, per il Brasile di Alex Sandro e Danilo. Saranno due match in famiglia, contro Colombia e Uruguay, a chiudere la programmazione del Brasile per questa sosta. Argentina e Brasile le due avversarie per Bentancur e la sua Nazionale dopo la sfida con la Colombia che, invece, dopo l’Uruguay se la dovrà vedere con Brasile ed Ecuador. Proseguono con le sfide contro Giamaica, Panama e Costa Rica le qualificazioni alla Coppa del Mondo anche per gli Stati Uniti di McKennie". (Juventus.com)