Mancini: “Grazie ai ragazzi. Ora ripartire e sbagliare il meno possibile”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha parlato intervistato dopo la sconfitta di ieri sera contro l'Argentina nella Finalissima 2022

"Questa medaglia d'argento rappresenta una partita non vinta, ma alla quale siamo arrivati vincendo l'Europeo e dopo tre anni e mezzo di imbattibilità. Questo è comunque un bel momento nella nostra carriera. Devo dire solo grazie a tutti questi ragazzi che hanno giocato in questi 4 anni, ma c'è grande dispiacere per la mancata qualificazione al Mondiale. Nonostante questo abbiamo entusiasmo da vendere, anche se ci saranno momenti difficili, come stasera. Questo lo dobbiamo sapere perché non sarà semplice, bisognerà essere veloci per far sì che i nuovi imparino in fretta. Può essere più difficile ricostruire perché abbiamo ragazzi giovani e alcuni non giocano nemmeno in Serie A. Però nella squadra di stasera ci sono giocatori che saranno importanti e dopo aver ripreso forza torneranno a giocare bene come hanno sempre fatto".